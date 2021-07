Milan, il mercato non è certo finito: le altre mosse rossonere

Dopo aver sistemato la difesa con Maignan e Tomori, il centrocampo con Tonali e l'attacco con Brahim Diaz e Giroud, il Milan sta pensando alle prossime mosse di mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha già in preventivo la spesa per un trequartista, un giovane bomber da crescere alle spalle di Ibrahimovic e Giroud, un'ala destra in alternativa a Saelemaekers e altre rifiniture.