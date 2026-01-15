Milan, il Partizan chiede 12 milioni più bonus per Kostic: previsti nuovi contatti
Il Milan insiste per Andrej Kostic, attaccante classe 2007, e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con il Partizan Belgrado. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito: "Il Milan non molla Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado seguito ormai da giorni. I rossoneri – dopo un contatto tra Ibrahimovic e il ds dei serbi Mijatovic – avevano offerto 4.5 milioni di euro per il giocatore, ma l’offerta è stata ritenuta troppo bassa dal Partizan, visto che la clausola del 18enne è di 20 milioni di euro.
La richiesta dei serbi è di circa 12 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita, cifra dettata dal fatto di dover versare il 20% dell’incasso al Buducnost Podgorica, vecchio club del giocatore. Il Partizan chiede dunque una cifra più alta, e in questo senso sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore".
