Milan, in rialzo le quotazioni Lucca per l'attacco: piace ad Allegri

Lorenzo Lucca al Milan? La dirigenza rossonera sta facendo più di un pensiero a riguardo, rivela il Corriere dello Sport: l'attaccante dell'Udinese ha margini di crescita (compirà 25 anni il prossimo 10 settembre) ancora ampi, bomber in area di rigore, con tanta voglia di mettersi in mostra e anche italiano. Alla ricerca di una compattezza di gruppo con un maggior numero di nazionali tricolore in rosa e un rafforzamento di senso di appartenenza al club.

Non è la prima volta che il Milan finisce per valutare il profilo del classe 2000 originario di Moncalieri e secondo il quotidiano romano le chance di vederlo con la maglia rossonera indosso la prossima stagione stanno aumentando: piace a Max Allegri, neo tecnico del Diavolo che ha chiesto un altro punto di riferimento nel ruolo di 9 oltre a Santiago Gimenez già presente.

Il prezzo non è fuori budget: l'Udinese, per lasciarlo partire, chiede 25 milioni di euro. Ma su Lucca c'è da registrare anche l'Inter sulle sue tracce, pur sempre orientata alla priorità Ange-Yoan Bonny del Parma. Nella stagione corrente sotto la guida di mister Runjaic e in forza all'Udinese, l'italiano di 24 anni ha timbrato 14 gol personali e tracciato 2 assist nell'arco di 36 partite disputate.