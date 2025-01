Milan, Jovic in uscita: proposto a Monaco e Siviglia, ma...

Tra i giocatori del Milan in uscita in questa finestra di mercato invernale c'è Luka Jovic, il quale non rientra nei piani tecnici di Sergio Conceiçao. L'attaccante serbo è stato proposto a Monaco e Siviglia, ma, come riporta questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, entrambi i club non hanno fatto i salti di gioia quando gli è arrivato il profilo dell'attuale numero 9 del Diavolo come opzione da valutare.

In questa stagione, Jovic ha giocato pochissimo: tre presenze, di cui solo una da titolare (contro il Torino alla prima giornata di campionato), e appena 78' in campo con zero gol segnati. A condizionare il serbo c'è stata la pubalgia, che lo ha costretto anche ad operarsi lo scorso 26 novembre per il rinforzo del canale inguinale sinistro.