Milan, l'alternativa a Simakan resta Kabak

Il Milan non molla la presa per Mohamed Simakan, ma l'inserimento del Lipsia, che avrebbe pareggiato l'offerta milanista, ha complicato la trattativa con lo Strasburgo. Come spiega questa mattina Tuttosport, i rossoneri non vogliono però farsi trovare impreparati nel caso in cui la trattativa dovesse saltare e per questo avrebbero già pronta l'alternativa al giovane difensore francese: si tratta di Ozan Kabak dello Schalke 04.