Milan, la dirigenza ora è al completo. Mercato, che valzer di agenti

"AC Milan comunica che affiderà, a partire dal 1° luglio p.v., il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra a Frederic Massara, il quale riporterà direttamente al Direttore Sviluppo Strategico Area Tecnica del Club". Con questa nota il Milan ha annunciato l'arrivo dell'ultimo dirigente, il direttore sportivo che sarà a stretto contatto con Maldini nelle trattative. Siamo molto felici di accogliere Frederic nel nostro team di lavoro - ha dichiarato il Direttore Tecnico del Club Paolo Maldini - Grazie alla sua preparazione, serietà e professionalità sarà un valore aggiunto per il Milan e sarà funzionale alle strategie da intraprendere nel nostro percorso di crescita". Massara sta già lavorando al mercato, come testimonia il viaggio a Madrid insieme a Boban e Maldini, ma soprattutto con i tanti incontri che quotidianamente avvengono in sede. Nella giornata di ieri nell'ordine sono arrivati gli agenti di Stefan Simic, difensore rossonero in uscita. Poi è stato il turno di Alessandro Lucci, procuratore di Suso e Calabria, ma anche Donato Orgnoni, che gestisce Patrick Cutrone, un summit interlocutorio in vista di quello che andrà in scena settimana prossima. L'attaccante vorrebbe più spazio ma non partirà per meno di 25/30 milioni. È stato anche il giorno di Sensi vicinissimo all'Inter. Il suo agente, Giuseppe Riso, è passato nella sede dell'Inter, che precedentemente aveva accolto Carnevali, il direttore generale del Sassuolo. Il centrocampista seguito da mesi dal Milan, sarà dell'Inter. I rossoneri non vogliono strapagare i giocatori e i 30 mln chiesti dal Sassuolo sono eccessivi secondo la proprietà milanista. Il discorso per Veretout è simile, i rossoneri non vogliono arrivare ai 25 mln che ha chiesto la Fiorentina, e in questa fase di stallo si è inserita la Roma.