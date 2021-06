Milan, la Fiorentina spara altissimo per Vlahovic: servono 60 milioni

Il Milan continua a monitorare Dusan Vlahovic. Come riporta Tuttosport, se Ibrahimovic avesse deciso di lasciare i rossoneri, Maldini si sarebbe gettato anima e corpo sull'attaccante della Fiorentina. Il muro di Commisso, però, spaventa tutti. I 60 milioni richiesti, infatti, sono tanti sia per il Milan che per la Juve, altro club interessato al talento serbo. La società toscana non è intenzionata ad accettare una "formula alla Chiesa" (prestito con diritto di riscatto).