Milan, Leoni prima scelta di Allegri per il post-Thiaw secondo Repubblica. Kim, Comuzzo e De Winter le alternative

L'edizione odierna di Repubblica riporta alcuni nomi che il Milan sta valutando per sostituire Malick Thiaw, che passerà al Newcastle per 40 milioni di euro, bonus inclusi: la prima scelta di Massimiliano Allegri è Giovanni Leoni del Parma, su cui c'è anche l'Inter che però prima deve fare delle cessioni. Le piste alternative per il Diavolo portano all'ex Napoli Kim, ora al Bayern Monaco, a Pietro Comuzzo della Fiorentina e a Koni De Winter del Genoa.

In merito all'addio di Thiaw, Sky ha raccontato ieri che negli ultimi 10 giorni Tare ed Allegri hanno provato a convincerlo a rimanere con degli incontri a casa sua, anche allungandogli il contratto con uno stipendio da più di 3 milioni di euro, ma il ragazzo aveva già detto sì al Newcastle. Nelle prossime ore verrà formalizzato il tutto.

