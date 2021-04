Milan ma non solo: anche la Roma pensa a Lovato

La crescita di Matteo Lovato, giovane difensore del Verona, non è sfuggita alle big del nostro campionato. Entrato subito nel mirino del Milan, il giocatore - come riporta La Gazzetta dello Sport - ha poi attirato l'interesse della Roma. Il presidente Setti, mesi fa, ha detto no a un’offerta da 13 milioni, ma ora tutte le carte sono rimescolate. E non sono da escludere altri orizzonti per il gioiello veneto, protagonista anche nell’Under 21.