Sono ore decisive per capire se il Milan investirà o meno 10-12 milioni per prendere Nikola Moro. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulle strategie di mercato del club rossonero. Il centrocampista della Dinamo Zagabria piace ai vertici di via Aldo Rossi. Così come ha destato buona impressione Dani Olmo, in gol ieri con la Spagna Under 21 nella sfida contro il Belgio e compagno di squadra di Moro.