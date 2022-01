Milan, non solo Botman: due alternative per la difesa

Botman è il primo obiettivo del Milan per la difesa, ma non sarà facile convincere il Lille a lasciarlo partire a gennaio a determinate condizioni. Così, come riporta La Gazzetta dello Sport, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno cominciando a valutare le alternative all’olandese. Nel mirino ci sono il 22enne Anel Ahmedhodzic del Malmö e il 23enne Axel Disasi del Monaco.