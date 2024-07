Milan, non tramonta l'idea Abraham: sì del centravanti, possibile scambio con Jovic

Fase calda del mercato per il Milan che, dopo l'acquisto di Morata, ha ormai chiuso per Pavolvic e intende portare a termine altri colpi nei prossimi giorni. Tra gli obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Fonseca, c'è anche quello di assicurarsi un altro centravanti da mettere in alternativa allo spagnolo ex Juve. Nonostante sia un nome meno gettonato rispetto alle ultime settimane, rimane comunque valido ed è quello di Tammy Abraham.

Il centravanti è in uscita dalla Roma, che intende sfruttare proprio i proventi della cessione dell'ex Chelsea per regalare a De Rossi nuovi acquisti. Riguardo all'interessamento del Milan, l'inglese ha già dato ampia disponibilità. I due club ne riparleranno negli ultimi giorni, cercando di avvicinare le rispettive posizioni che invece nei colloqui passati non erano così in linea.

In particolare, stando a quello che riporta La Gazzetta dello Sport, l'idea del Milan potrebbe essere di inserire nella trattativa una contropartita tecnica. Il principale indiziato è ovviamente Luka Jovic che, anche se non dovesse vestirsi di giallorosso, difficilmente lo vedremo con la casacca del Milan all'inizio della prossima stagione. L'alternativa potrebbe essere l'arrivo in prestito: novità più significative dopo il dialogo tra i dirigenti, che potrebbe portare alla conferma in Serie A di Abraham.