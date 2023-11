Milan, obbligo di passare agli ottavi Champions. Solo così si può pensare a David a gennaio

Il patron del Milan Gerry Cardinale, spiega la Gazzetta dello Sport, sarà nuovamente in Italia in occasione della sfida Champions League contro il Borussia Dortmund. Un crocevia fondamentale per la proprietà rossonera che considera la qualificazione agli ottavi l'obiettivo minimo per questa stagione, anche in prospettiva crescita futura del club. Per questo motivo la gara contro i gialloneri è considerata di vitale importanza, così come quella alla ripresa del campionato contro la Fiorentina in ottica primi quattro posti.

Il passaggio del girone porterebbe nelle casse del club soldi importanti, fra l'altro. 10 milioni di bonus UEFA a cui aggiungerne altrettanti per diritti tv e botteghino. Cifre importanti, che il Milan potrebbe reinvestire sul mercato di gennaio per anticipare un'operazione già messa in programma per l'estate, ovvero quella legata al centravanti.

Ed in tal senso il nome forte resta quello di Jonathan David: la punta del Lille ha il contratto in scadenza nel 2025 e quest'anno è partito a rilento, con 2 gol in 12 presenze. Ma per il Milan è lui il sogno e in questa direzione si muoveranno i dirigenti. Difficile arrivare alla valutazione estiva di 60 milioni, ma se il club francese abbasserà le pretese fino a circa 40 ecco che il profilo del canadese può davvero diventare caldo per il Milan dell'oggi e del domani.