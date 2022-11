MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, non sarebbe da escludere in futuro, specialmente la prossima estate se Leao dovesse lasciare Milanello ma non solo, un ritorno di fiamma per Noa Lang, giocatore del Bruges su cui la dirigenza rossonera aveva già messo gli occhi la scorsa estate prima di virare dfinitivamente su Charles De Ketelaere.