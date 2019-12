Milan, ora può partire Piatek: ma Genoa e Fiorentina non sono gradite

Il primo tassello è stato inserito. Il Milan con l’annuncio di Zlatan Ibrahimovic ha rinforzato uno dei tre reparti che per gennaio meritano attenzione da parte della dirigenza. L’attacco con lo svedese in campo - sottolinea il Corriere dello Sport - adesso potrebbe anche essere sfoltito per permettere a uno tra Rafael Leao e Krzysztof Piatek di giocare con più continuità e rigenerarsi nel girone di ritorno dopo le tante difficoltà mostrare fin qui. Tra i due è il polacco ad avere maggiori chance di partire, e in queste ora stanno arrivano in sede telefonate da parte di diverse società. Il Genoa aveva già bussato da tempo ma solo per un prestito, così come la Fiorentina, ma non sembrano destinazioni gradite al polacco.