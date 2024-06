Milan, Origi e Ballo-Touré tornano alla base. Spinosa la situazione dell'attaccante belga

La squadra mercato del Milan è all'opera per sfoltire la rosa. Sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare la società rossonera nella sessione estiva di trattative. Tanti cambi, rinnovamento del parco giocatori per affidare a Paulo Fonseca, nuovo padrone della panchina del Diavolo, una squadra in grado di lottare per il vertice della classifica. Da via Aldo Rossi si ascolteranno le richieste delle squadre interessate ai calciatori che non rientrano più nei piani del club cercando di incassare il più possibile dalle cessioni.

Le situazioni di Ballo-Touré e Origi

Due che potrebbero essere piazzati non senza qualche difficoltà sarebbero Ballo-Touré e Origi. I due giocatori, che hanno deluso nella loro avventura in rossonero, non hanno brillato nemmeno in prestito. Il primo è passato al Fulham dove ha collezionato solamente otto presenze fra Premier League e Coppa di Lega e il secondo ha realizzato solamente un gol in 22 presenze fra campionato e FA Cup.

No alla risoluzione

La posizione del Milan è certamente quella di chi non vuole risolvere il contratto visto che l'attaccante belga ha ancora due anni di contratto a 4 milioni di euro netti. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la speranza è che gli agenti dei due giocatori riescano a trovare una soluzione, ovvero una squadra interessata, entro la fine di agosto.