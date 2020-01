Lucas Paquetà è tra i cedibili della rosa, ma il brasiliano è quello più difficile da piazzare tra i giocatori presenti nella lista dei partenti. Per evitare una minusvalenza il Milan dovrà riuscire a vendere il ragazzo almeno a 30 milioni di euro, ma non sarà facile. Il Paris Saint-Germain continua a monitorare la sua situazione, ma per il momento Leonardo non ha affondato il colpo.