Milan, per l'attacco anche Julian Draxler è un'idea. Il tedesco non ha spazio al Psg

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i tanti nomi che stanno uscendo per l'attacco del Milan, l'ultimo - già accostato ai rossoneri in sessioni passate - è quello di Julian Draxler, fantasista tedesco del Psg. In particolare la Gazzetta dello Sport, questa mattina in edicola, scrive che Draxler potrebbe essere un'opzione. Il calciatore ha appena 28 anni ma può contare su una buona dose di esperienza. In più non ha molto spazio a Parigi, chiuso da tutte le stelle che popolano l'attacco, e quindi gradirebbe rilanciarsi altrove. Per questo stesso motivo la società francese non metterebbe troppi paletti per un'eventuale trattativa.