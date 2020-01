Milan, per la cessione di Piatek non si andrà oltre questa settimana

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato in uscita del Milan. Per la cessione di Krzystof Piatek è stata fissata al termine di questa settimana la deadline per l'eventuale cessione, per avere poi un numero di giorni accettabile per trovare un sostituto. Non sono arrivate offerte ufficiali, solo sondaggi da parte di Aston Villa e Crystal Palace con queste ultime due che nel frattempo si sono rinforzate davanti con gli arrivi di Mbwana Samatta e Cenk Tosun.