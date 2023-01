Milan, piove sul bagnato: Bennacer ai box. CorSera: "Alzata l'offerta per Osorio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo l’inquietante 2-5 di domenica col Sassuolo, il Milan deve reagire. Piove sul bagnato però per Stefano Pioli, tecnico rossonero, che oltre alla crisi di gioco deve far fronte anche agli infortuni. Sarà infatti ai box nel derby anche Ismael Bennacer, per un problema muscolare al bicipite femorale sinistro. Pioli ridisegnerà quindi il suo centrocampo, aggiungendo un uomo in più per dare sostanza a un reparto in difficoltà. L'unico innesto che può invece arrivare dal mercato è l’attaccante Dario Osorio, diciannovenne dell’Universidad de Chile di cui si parla molto bene. Maldini ha alzato a 5 milioni l’offerta rossonera, i cileni chiedono di più. Ma è chiaro che, anche se arrivasse, non risolverebbe tutti i problemi attuali. A riportare tutto è il Corriere della Sera.