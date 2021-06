Milan, possibile offerta per Damsgaard a prescindere dal futuro di Leao

Il Milan ha individuato Damsgaard come possibile sostituto di Leao, nel caso in cui il portoghese dovesse lasciare il club. Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri potrebbero formulare un'offerta alla Sampdoria a prescindere dalla permanenza o meno di Rafael. Il danese, infatti, è un giocatore duttile e potrebbe agire anche destra. La sua posizione ideale resta la fascia sinistra, ma è giovane e Pioli potrebbe lavorarci per sfruttare le sue grandi qualità.