Milan, prima di comprare bisogna vendere i "non formati"

Il mercato del Milan procede con l'arrivo di Strahinja Pavlovic che sarà seguito anche da nuovi innesti, sia in difesa che a centrocampo e molto probabilmente in attacco e in porta. Ma oltre agli innesti il Diavolo dovrà anche sfoltire la rosa e liberarsi non solo di qualche esubero ma anche di qualche giocatore del gruppo dei "non formati" per non avere problemi con le liste europee.

Nello specifico i giocatori di cui si parla sono Yacine Adli, Alexis Saelemaekers e Malick Thiaw. Il belga sembra aver convinto il mister Fonseca in questo precampionato e si candida a un posto nella rosa. Diverso è il discorso per Adli che invece per ora ha trovato poco spazio e in presenza di una buona offerta potrebbe partire. Per Thiaw c'è l'interesse del Newcastle che ancora non si è concretizzato in un'offerta ma l'arrivo di Pavlovic spinge il tedesco indietro nelle gerarchie. Ci sono poi da considerare anche le uscite di Origi e Ballo-Tourè che, però, sono un caso a parte.