Milan, proposto Zinchenko per la fascia sinistra. Cambiaso e Udogie piste troppo costose

Theo Hernandez ha detto no all'Al Hilal e spera in un rilancio dell'Atletico Madrid nelle prossime settimane. Il francese è in uscita e per questo il Milan sta valutando vari terzini sinistri da inserire nella rosa di Max Allegri: come riporta stamattina Tuttosport, oltre allo stimato De Cuyper, ecco che è stato proposto l’ucraino Oleksandr Zinchenko dell'Arsenal.

Tra i nomi che sono stati accostati nelle ultime settimane alla fascia sinistra del Milan ci sono anche quelli di Andrea Cambiaso della Juventus e di Destiny Udogie del Tottenham, ma, per costo del cartellino di entrambi, sembrano piste più difficili da praticare in questo momento.