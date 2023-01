Milan, qualcosina oggi può anche succedere... Ma la squadra andava rinforzata (prima)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Siamo giunti all'ultimo giorno del calciomercato invernale 2023; alle 20:00, infatti, si chiuderanno ufficialmente le trattative e non ci sarà più spazio né modo per rinforzare le varie rose in vista del finale di stagione. Il tabellino del Milan recita il solo Devis Vasquez alla voce acquisti, preso come portiere di riserva a inizio mese dai paraguaiani del Guarani per 400mila euro.



Le cessioni

Per la voce cessioni, invece, si può aspettare ancora qualche ora per riempirla. Come ampiamente detto durante questo mese, il Milan non avrebbe ceduto alcun pezzo grosso, ma spinto al massimo per salutare definitivamente Bakayoko e in prestito Lazetic: il centrocampista francese potrebbe svincolarsi dal club rossonero per dirigersi in prestito dal Chelsea alla Cremonese, mentre il classe 2004 serbo ha richieste da Italia e estero per un prestito che gli permetterebbe di giocare con continuità. Non partirà Adli.



Gli acquisti

Sfumata la pista Ziyech, nelle mire del PSG, e andata quella di Zaniolo per la resistenza dei Friedkin a proposte sotto i 30 milioni, al Milan non resta molto tempo per rinforzarsi. In nottata Maldini e Massara hanno abbandonato anche l'opzione Osorio, attaccante cileno classe 2004: l'Universidad de Chile ha chiesto molto di più dei 5 milioni più il 25% sulla rivendita offerto dal Milan. Sarebbe utile, considerando anche l'infortunio di Bennacer che potrebbe saltare sia Inter che Tottenham, acquistare un altro centrocampista, ma l'andazzo è questo: il Milan andava rinforzato e andava rinforzato prima. Non è stato fatto nulla e difficilmente sarà fatto qualcosa. Resta solo un lumicino di speranza acceso per questo ultimissimo giorno di mercato.