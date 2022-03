Milan, questa sosta sa di mercato: i 5 tasselli su cui si sta già lavorando

MilanNews.it

Il Milan capolista del campionato riprenderà oggi i suoi allenamenti a Milanello per preparare la prima delle otto sfide che restano alla fine della Serie A. Questa sosta, però, è anche terreno fertile per il calciomercato: non manca troppo all'apertura della sessione estiva e può essere già tempo di chiudere qualche affare,

Cinque tasselli

La sensazione piuttosto diffusa è che il Milan cercherà di acquistare, tra questi giorni e la vicina estate, cinque calciatori. Lo ha in qualche modo confermato anche Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, ospite del canale Twitch di MilanNews.it: "Il Milan per me prenderà cinque giocatori: tre o quattro che pagherà ed un parametro zero, come Origi o Belotti. Il Milan inizia a guardare anche in quelle soluzioni. Anni fa non ci si fidava della dirigenza per gli acquisti. Il Milan quattro anni fa era sull'orlo della crisi economica, ora invece è in piena autonomia per vincere lo scudetto".

Ruoli e nomi

I ruoli da rinforzare sono piuttosto noti: servirebbero un nuovo difensore centrale, un nuovo centrocampista che colmi il vuoto del partente Kessie, un esterno destro d'attacco, un trequartista centrale e una punta. Durante l'attuale sosta, si cercherà, dunque, di portarsi avanti con il lavoro: per la difesa c'è da tempo il nome di Botman, per il centrocampo quello di Renato Sanches, per l'attacco il parametro zero Origi. E potrebbero essere, in attesa delle sfide Scudetto, guà giorni decisivi.