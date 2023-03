Milan, riecco Asensio: l'ostacolo è l'ingaggio. Anche l'Arsenal sul giocatore

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Corriere dello Sport questa mattina fa tornare al centro delle chiacchiere del mercato del Milan il nome di Marco Asensio. L'attaccante spagnolo è in scadenza a luglio con il Real Madrid e ormai sembra che non ci sia più margine per il rinnovo di contratto. Maldini segue con interesse uno dei suoi profili preferiti che arriverebbe a zero a soli 27 anni. Il nodo cruciale rimane l'ingaggio che sarebbe di 5 milioni netti a stagione più le commissioni all'agente Jorge Mendes, non uno qualunque. Per un talento del genere non manca la concorrenza: su tutte quella dell'Arsenal.