Milan, si chiude oggi un calciomercato che non c'è stato

Si concluderà questa sera alle 20 il calciomercato invernale 2022. Per quanto riguarda il Milan, però, la situazione può già dirsi più che chiusa; come riportato ieri da MilanNews.it, infatti, non ci saranno alcune operazioni last minute dei rossoneri che, dunque, termineranno la sessione di gennaio con il solo acquisto di Lazetic e le cessioni di Conti alla Sampdoria e il rientro di Pellegri al Monaco.

Il difensore centrale era d'obbligo

Il bilancio, leggendo questi semplici dati, non può che essere negativo, anche in considerazione ciò che hanno costruito le dirette rivali. Il Milan avrebbe avuto necessità di concludere almeno una operazione in difesa; Kjaer, infortunatosi gravemente 60 giorni fa, non è stato rimpiazzato sia quantitativamente che qualitativamente e Pioli dovrà disputare tutta la seconda parte di stagione con solo quattro centrali a disposizione, di cui un terzino adattato che gioca meglio in mezzo (Kalulu) e Gabbia che, evidentemente, non fornisce le opportune garanzie a certi livelli. Di nomi ce ne sono stati diversi, ma per nessuno si è riusciti a concludere; probabilmente il discorso è rinviato a giugno, ma è innegabile che il rischio preso non acquistando un nuovo giocatore nel reparto difensivo potrà rivelarsi molto pericoloso.

Mercato sconfortante

Sarebbe stato conveniente, inoltre, intervenire anche in altri reparti, ma la linea della proprietà è stata chiara: non si compra tanto per comprare e si spende, eventualmente, soltanto per giocatori che dimostrano di valere quel determinato investimento che non contempla, allo stesso tempo, follie di alcun tipo. Il tutto, chiaramente, è rinviato all'estate: si parla già di accordi vari per Botman e Renato Sanches del Lille e della necessità di acquistare almeno una punta centrale e un esterno destro. Intanto, per questa seconda parte di stagione, dopo un mercato così sconfortante, Milan: keep calm and carry on, cioè 'mantenere la calma e andare avanti'.