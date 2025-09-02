Milan, sirene arabe per Adli: trattativa con l'Al Shabab
Secondo quanto riferisce su X il profilo @Turk1gh, Yacine Adli sarebbe finito nel mirino dell'Al Shabab, club dell'Arabia Saudita in cui milita, tra gli altri, anche l'ex Atletico Madric Yannick Carrasco. Il club di Riyad sta trattando sia con il giocatore francese, sia con il Milan (oggi ci sarebbe stato un contatto con il ds milanista Igli Tare per portare avanti la negoziazione). Ricordiamo che il mercato in Arabia Saudita si chiuderà giovedì 11 settembre.
Adli è fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri e durante l'estate non si è mai allenato con la prima squadra rossonera, ma ha lavorato con il Milan Futuro di Massimo Oddo.
حصري & مؤكد 🚨 :— Turki | تركي (@Turk1gh) September 2, 2025
نادي عاصمي في مفاوضات مع لاعب خط وسط ميلان الجزائري/الفرنسي ياسين عدلي ⚽️🇸🇦 .
تم التواصل اليوم مع إيغلو تاري (المدير الرياضي) بشأن التفاوض حيال مطالب الفريق لبيع اللاعب، علمًا أنه خارج خطط المدرب أليغري وطلب بيعه
الوقت ضيق جدًا ولكن نتمنى حسم الصفقة 🙏! pic.twitter.com/51FuxjFStR
