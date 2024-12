Milan su Akliouche, ma il Monaco non prende in considerazione una sua uscita a gennaio

vedi letture

La Gazzetta dello Sport ha questa mattina parlato dei futuri di Samuel Chukwueze e Noah Okafor, che potrebbero essere ceduti nel prossimo calciomercato per fare spazio ad un altro, e nuovo, esterno destro. Tra i nomi fatti dalla rosea rientra anche quello del giovane classe 2002 dell'AS Monaco Maghnes Akliouche, che fino a questo momento i stagione ha collezionato 21 presenze, 4 gol e 4 assist in tutte le competizioni con la maglia della squadra monegasca.

In merito al futuro del franco-algerino è intervenuto anche Fabrizio Romano, che sui propri canali social ha riportato come il Monaco non abbia alcuna intenzione di vendere Maghnes Akliouche a gennaio. Il classe 2002 è un giocatore cruciale per mister Hutter, e solo lo scorso agosto aveva firmato un importante prolungamento di contratto.

Allo stesso tempo, però, l'esterno del Monaco piace a tante altre squadre europee, non solo al Milan, che ne starebbero monitorando la situazione in vista della prossima estate.