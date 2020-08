Milan su Chiesa, ma servono 70 milioni. Da capire se la Fiorentina accetterà delle contropartite tecniche

Il Milan ha messo gli occhi su Federico Chiesa, ma non sarà affatto facile arrivarci sia per la folta concorrenza che soprattutto per l'elevata richiesta della Fiorentina: il patron Commisso ha dato via libera al giocatore di trovare una nuova squadra, ma chiede circa 70 milioni di euro per lasciarlo partire. Lo riferisce Tuttosport che spiega che bisogna ancora capire se i viola accetteranno l'inserimento nella trattativa di qualche centrocampista tecnica per abbassare la parte cash (da tempo si parla per esempio di Paquetà, giocatore che piace parecchio alla Fiorentina).