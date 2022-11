Milan su Kiwior: su di lui altri club e il prezzo è lievitato

MilanNews.it

Negli scorsi mesi il nome di Jakub Kiwior è uscito spesso collegato al Milan come possibile rinforzo in difesa. Il giovane difensore polacco è uno dei leader difensivi dello Spezia e sarà anche ai Mondiali con la sua nazionale capitanata da Lewandowski che, per lui, ha avuto parole al miele. I rossoneri lo aveva già adocchiato a margine delle trattative che hanno portato in Liguria Caldara e Maldini. Poi l'interesse si sarebbe confermato qualche settimana dopo. Certo è che sul giocatore si sono affacciati molti altri club e adesso la sua valutazione sembra lievitata: dai 15/20 milioni fino ai 30. Lo riferisce questa mattina Tuttosport.