Milan, ultimi dettagli per Boniface. Per Sky domani la definizione formale dell'operazione

Ieri alle 23:22Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale", domani è prevista la definizione dell'operazione Boniface. Ultimi dettagli sul contratto del giocatore che il Milan punta a formalizzare domani.

Il nigeriano arriva in prestito con diritto di riscatto a 30 milioni di euro.