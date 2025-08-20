Milan, ultimi dettagli per Boniface. Per Sky domani la definizione formale dell'operazione
Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale", domani è prevista la definizione dell'operazione Boniface. Ultimi dettagli sul contratto del giocatore che il Milan punta a formalizzare domani.
Il nigeriano arriva in prestito con diritto di riscatto a 30 milioni di euro.
