Milan verso un nuovo accordo con il Monza per Daniel Maldini

Come anticipato qualche settimana fa da Milannews.it (clicca qui per leggere la nostra anticipazione), nell'accordo stipulato a gennaio tra Milan e Monza per il prestito di Daniel Maldini al club biancorosso non era stato inserito un diritto di riscatto a favore dei brianzoli. Dunque, il giovane attaccante rientrerà a Milanello, ma il suo futuro potrebbe essere di nuovo al Monza.

Lo riferisce questa mattina il Corriere dello Sport che scrive che "attualmente lo scenario di un altro anno al Monza è percorribile. In Brianza ha segnato quattro gol come Colombo, giocando però soltanto la seconda parte di stagione dopo la parentesi all'Empoli".