Milan-Vos: contatti con l'entourage, giocherebbe nell'U23

vedi letture

Matteo Moretto ha pubblicato questo aggiornamento su X in merito all'interessamento del Milan per Silvano Vos, centrocampista classe 2005 dell'Ajax: "Situazione Milan-Vos. Il club rossonero è in contatto con l’entourage del centrocampista olandese. È un profilo molto apprezzato dalla dirigenza, rientrerebbe in una dinamica del Milan Futuro. Ad oggi NON c’è ancora nessun accordo tra le parti. Concorrenza del Reims, come anticipato dal De Telegraaf. I dialoghi proseguiranno nei prossimi giorni per capire la fattibilità di un’intesa economica con l’Ajax".