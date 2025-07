MN - Betis a Milano per Royal: due dirigenti spagnoli in città

Tra glli esuberi in casa Milan, dopo un solo anno in rossonero, c'è anche il terzino brasiliano Emerson Royal che, tra prestazioni al di sotto delle aspettative e un lungo infortunio, non è stato in grando di rappresentare quella soluzione a lungo termine che il Diavolo sulla fascia destra sta cercando ormai da diverso tempo. Nel corso delle prossime settimane di calciomercato, dunque, ci si attende una possibile e probabile partenza per l'ex calciatore del Tottenham.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it in questi minuti sono presenti a Milano due dirigenti del Betis Siviglia che, nelle prossime ore, potrebbero incontrare il Milan nel tentativo di sondare il terreno per un ritorno in Andalusia del calciatore brasiliano. I due membri del club spagnolo, secondo le indiscrezioni, sono il direttore sportivo Manu Fajardo e il direttore generale Roman Alarcon. Sicuramente nel prossimo futuro sono attesi aggiornamenti in questo senso.

di Antonello Gioia