MN - Colombo verso il Genoa in prestito con diritto che può diventare obbligo in caso di salvezza

vedi letture

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Lorenzo Colombo, che si trova attualmente ad Hong Kong in tournée con il Milan, è ad un passo dal Genoa: l'operazione è ai dettagli sulla base di un prestito con diritto che può diventare obbligo in caso di salvezza del Grifone; non appena la trattativa si concluderà positivamente, il giocatore prenderà un volo per l'Italia.

di Antonio Vitiello

LA CONFERMA DI MATTEO MORETTO

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto un punto importante sul calciomercato in entrata del Milan, fra Jashari, Vlahovic, Doué e Emerson Royal.

Lorenzo Colombo e le altre uscite

"Lorenzo Colombo al Genoa non è ancora chiusa ma siamo veramente ai documenti. E anche in questo caso voglio specificare un dettaglio, perché Colombo al Genoa andrebbe in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligatorio a condizioni facili. Nel senso che la condizione legata agli obiettivi di squadra del Genoa è la salvezza, ma anche gli obiettivi che dovrebbe raggiungere Colombo per poi essere riscattato a titolo definitivo dal Genoa non sono obiettivi complicati. Sia per quanto riguarda i gol che le presenze. Questa tipo di formula il Milan la sta cercando sia per Okafor, Bennacer e Adli. Per quanto riguarda Bennacer teniamo il forte interessamento da parte della Saudi Pro League, con l'Al-Ittihad che ha messo gli occhi sul giocatore che ha dato massima disponibilità a questo trasferimento. Questo tipo di operazioni agevolano e agevoleranno il Milan anche in alcune situazioni in entrata".