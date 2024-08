MN - Con la Fiorentina per Adli, il Milan ragiona di prestito con obbligo sui 13-15 milioni

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, ci sono conferme sull'indiscrezione lanciata da firenzeviola.it di un interessamento della Fiorentina per Yacine Adli del Milan. I due club, infatti, sono al lavoro per trovare la quadra sulla base del prestito con obbligo di riscatto sui 13-15 milioni di euro.

Conferme sul forte interesse della #Fiorentina per Yacine #Adli. I due club al lavoro per trovare la quadra sulla base del prestito con OBBLIGO di riscatto sui 13-15 milioni.



Contatti costanti in corso @MilanNewsit