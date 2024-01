MN - Condizioni molto semplici per Krunic: il riscatto è 'quasi scontato'

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di condizioni pattuite, le prestazioni sportive di Rade Krunić al Fenerbahçe Spor Kulübü. Il Club rossonero augura a Rade le migliori soddisfazioni per la sua nuova avventura".

Il riscatto

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, le condizioni pattuite tra Milan e Fenerbahce per la cessione in prestito di Rade Krunic sono molto semplici da raggiungere, addirittura quasi scontate; pertanto, non è praticamente in discussione il fatto che il centrocampista bosniaco resterà anche oltre i prossimi 6 mesi in Turchia o che, comunque, non farà ritorno in rossonero.

di Antonio Vitiello