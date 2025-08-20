MN - Conferme sulla trattativa Milan-Boniface. Riflessioni nelle ultime settimane sul nigeriano

Arrivano conferme, raccolte dalla redazione di MilanNews.it, sulla trattativa in corso tra Milan e Bayer Leverkusen per Victor Boniface.

I rossoneri hanno deciso di andare decisi sul nigeriano, dopo settimane di riflessione circa le condizioni fisiche del giocatore, che un anno fa ebbe un problema agli adduttori che gli fece saltare quasi tre mesi.

Il Milan ora sta avanzando nei dialoghi col club tedesco. Ci sarebbe anche un accordo verbale col giocatore e un'offerta ufficiale. Tutte le parti sono fiduciose di concludere in tempi brevi.

