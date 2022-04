MN - Eintracht salvo, scatta l’obbligo di riscatto per Hauge: i dettagli

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Eintracht Francoforte è ufficialmente salvo. Nonostante il terzultimo posto sia lontano 11 punti - e mancano 4 partite -, nella prossima giornata ci sarà lo scontro diretto tra Stoccard e Herta Berlino, rispettivamente terzultima e quartultima della classe a 28 e 29 punti in classifica. Indipendentemente dal risultato della partita, la quota salvezza non si alzerà sopra ai 29 punti e ciò significa che l'Eintracht può festeggiare la salvezza già oggi (in Bundesliga scendono le prime due squadre, mentre la terzultima si gioca il posto in campionato con la terza classificata di Bundesliga 2).



Riscatto

Scatta quindi l'obbligo di riscatto di Jens Petter Hauge: l'esterno norvegese si era trasferito la scorsa estate in Bundesliga con la formula del prestito con diritto di riscatto, che sarebbe diventato obbligo in caso di salvezza del club di Francoforte. La salvezza è arrivata con quattro giornate d'anticipo e nelle casse del Milan, oltre ai 2 milioni del prestito, entreranno anche gli 8 milioni del riscatto più 5 di bonus