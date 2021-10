MN - Elliott ha iniettato mezzo miliardo di euro in aumenti di capitale: patrimonio netto di 67 milioni

Che il fondo Elliott non si sia mai tirato indietro dal punto di vista economico è un dato di fatto. La proprietà rossonera, dal 2018 a oggi, ha iniettato 500 milioni di euro di capitale nel club che unitamente ai 202 milioni di prestito non rimborsato da Yonghong Li, fa salire l'esposizione a oltre 700 milioni. In questo momento storico, poi, il Milan ha un patrimonio netto pari a 67 milioni il che lo rende uno dei club, se non il club, più solido dal punto di vista ecojomico della nostra Serie A.