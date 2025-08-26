MN - Fase cruciale per Rabiot: contatti per cercare l'intesa economica con il Marsiglia
Il Milan ha intenzione di fare sul serio per Adrien Rabiot. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, quella appena cominciata potrebbe già essere una fase cruciale nell'operazione legata al futuro del centrocampista francese, visto che i contatti starebbero proseguendo con l'obiettivo di cercare (e trovare) l'intesa economica con il Marsiglia, che valuta il calciatore circa 15 milioni di euro.
Arrivano dunque conferma in merito al fatto che dopo il summit di domenica mattina il Milan si è subito messo al lavoro per cercare di accontentare la richiesta di Max Allegri, che neanche a dirlo vedrebbe in Rabiot il giocatore perfetto, per caratteristiche fisiche, tecniche ed esperienza, con il quale andare a rinforzare e completare la propria mediana.
Nel frattempo il Milan è anche pronto a vendere Yunus Musah all'Atalanta, pronta ad offrire 25 milioni di euro per il centrocampista americano (CLICCA QUI per leggere l'anticipazione).
di Antonio Vitiello
