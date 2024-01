MN - Lecce, Sticchi Damiani: "Romero? Non entro nello specifico ma il Lecce in caso di prestito cerca sempre di ottenere il diritto di riscatto"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, intercettato da MilanNews.it prima dell’assemblea di Lega, ha parlato del presunto interesse per Luka Romero del Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Sicuramente quello che dico sempre è che cerchiamo di utilizzare ogni sessione di mercato per cercare di aggiungere un gradino. Non tanto per fare operazioni estemporanee ma aggiungere un gradino secondo le nostre logiche, cioè cerchiamo di prendere giocatori giovani e se possibili di proprietà, per farli crescere di anno in anno”.

Quindi no ai prestiti? “Salvo casi particolari l’idea del Lecce è quella di avere giocatori di proprietà. Siamo un po’ contrati ai prestiti, se non per cose particolari. Oggi abbiamo il 90% dei giocatori in rosa di proprietà”.

Per Romero eventualmente potrebbe venir fuori un’operazione alla Colombo? “Parlo in generale e di nessun calciatore nello specifico. Quando utilizziamo la formula del prestito è sempre una formula che poi ci consente sempre di giocarci la partita del riscatto, almeno in teoria”.