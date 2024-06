MN - Maldini in uscita, su di lui Monza e Genoa. Ha il contratto in scadenza nel 2025

Di ritorno dal prestito al Monza, Daniel Maldini potrebbe farvi ritorno in questo calciomercato considerato il fatto che il trequartista italiano difficilmente rientrerà nei piani del nuovo Milan di Paulo Fonseca. Oltre ai brianzoli, però, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, anche il Genoa avrebbe mostrato interesse nei confronti di Daniel Maldini, in quanto il ragazzo sarebbe particolarmente apprezzato da mister Alberto Gilardino.

A differenza di quanto trapelato nelle ultime ore, però, Daniel Maldini ha un contratto in scadenza nel 2025, e non nel 2024 dunque, con il Milan che starebbe per l'appunto lavorando per trovargli una sistemazione adeguata, con le soluzioni in Serie A che di certo non mancano.

Il Monza spinge per riavere Maldini: i numeri del trequartista con la maglia biancorossa

Il Monza vuole regalare ad Alessandro Nesta il primo rinforzo della sua gestione. Il giocatore in questione potrebbe essere Daniel Maldini, che potrebbe tornare a vestire la maglia biancorossa dopo gli ultimi, interessanti, sei mesi della scorsa stagione. Da gennaio a maggio, infatti, il trequartista del Milan si è messo in mostra collezionando 11 presenze, per un totale di 326', impreziosite da 4 gol ed 1 assist.

di Antonio Vitiello