MN - Milan al lavoro per Boniface: mancano alcuni dettagli. C'è molta fiducia

MN - Milan al lavoro per Boniface: mancano alcuni dettagli. C'è molta fiduciaMilanNews.it
Oggi alle 18:50Calciomercato Milan
di Antonello Gioia

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la trattativa è avanzata con il Bayer Leverkusen per Victor Boniface. Mancano ancora dei passaggi per la conclusione della reattiva con la formula del prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni. Il Milan è fiducioso di poter arrivare al giocatore nelle prossime ore, chiudendo il tutto nella giornata di domani.