MN - Milan-De Winter, tutto fatto a livello burocratico. Nelle prossime ore l'arrivo in città del belga
Tutto fatto a livello burocratico tra Milan e Genoa per il passaggio in rossonero di Koni De Winter, difensore classe 2002: tutti i documenti sono stati firmati e dunque ora si attende solo lo sbarco in città del giocatore belga che avverrà nelle prossime ore. Il suo arrivo nel club di via Aldo Rossi avverà a titolo definitivo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, bonus compresi.
di Pietro Mazzara
