MN - Milan-Florenzi, si lavora incessantemente per definire gli ultimi dettagli

Entro il week end, la questione legata al passaggio di Alessandro Florenzi al Milan dovrebbe arrivare a un dunque. La Roma, che prima sembrava irremovibile sulle formule di cessione (a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto) adesso ha ammorbidito la sua posizione aprendo al prestito con diritto di riscatto. Le due dirigenze e l’entourage del giocatore sono in costante contatto e stanno lavorando per sistemare i dettagli che possano far così scattare il semaforo verde per il trasferimento di Florenzi e Milano, con il ragazzo che attende sviluppi. Ore calde, perché Florenzi-Milan si possa fare.