MN - Milan, focus esterno: piace Noa Lang del Brugge

Molte delle domande che i tifosi rivolgono alla nostra redazione riguardano la situazione dell'esterno destro. Queste le nostre informazioni sull'argomento:

Arriverà un esterno destro d’attacco forte?

“Il focus della dirigenza è anche su quel ruolo. Noa Lang, sempre del Brugge, piace per doti tecniche e spavalderia, ma quest’ultimo lato del suo carattere lo sta portando a spingersi un po’ oltre nelle dichiarazioni alla stampa. Marco Asensio sarebbe l’ideale e il possibile intreccio con Jorge Mendes per le questioni Leao e Renato Sanches potrebbe aiutare, ma il Milan – per come ragiona al momento – può fare un solo sacrificio in termini d’ingaggio e l’obiettivo è quello di rinnovare il contratto a Rafael Leao”.

di Pietro Mazzara.