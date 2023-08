MN - Milan-Pellegrino, si limano gli ultimi dettagli: club al lavoro

Milan e Pellegrino sono sempre più vicini. Come appreso da MilanNews.it, nelle ultime ore i rossoneri e il Platense stanno limando gli ultimi dettagli dell'operazione che potrebbe portare il centrale classe 2001 alla corte di Stefano Pioli. I due club sono attualmente al lavoro per mettere nero su bianco l'intesa di massima che è stata raggiunta. L'offerta messa sul piatto da via Aldo Rossi è di 3 milioni di base fissa più bonus ed già concordata. La percentuale sulla futura rivendita è in fase di definizione.

di Pietro Mazzara