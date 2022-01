MN - Milan, ultima settimana per un prestito o un giovane in difesa. In estate il grande investimento: Botman o Bremer

Il Milan continua a lavorare per provare a regalare un rinforzo in difesa a Stefano Pioli: secondo quanto appreso da Milannews.it, in questa ultima settimana di mercato invernale, il club rossonero proverà a chiudere un prestito o a prendere un giovane di prospettiva, mentre l'investimento più grosso verrà fatto in estate. Gli obiettivi principali sono Botman del Lille e Bremer del Torino.